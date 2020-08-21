Харатык и Омельчук победили нокаутами на ACA 109

Главным событием ACA 109, прошедшим в польский город Лодзь, стал поединок средневесов — польское дерби с участием Петра Штруса и Рафаля Харатыка.

В начале первого раунда Харатек точно пробил левой прямой, посадив Штруса на настил. Быстро восстановившись Петр опять пропустил тяжелую «двойку» в голову. Харатек не оставил ему шансов, провел успешное добивание, заставив рефери на третей минуте вмешаться в избиение.

В со-главной битве тяжеловесов Даниэля Омельчука и Томаса Томаса Пакутинскаска судья остановил бой на 5 минуте первого раунда после отказа Томаса. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить бой. Таким образом, Омельянчук подтвердил статус претендента на титул ACA.

Результаты остальных боев вечера:

Никола Дипчиков победил Горана Релжича техническим нокаутом в 1 раунде

Карол Селински победил Люка Барнатта решением судей

Аурел Пиртеа победил Лукаша Коперу решением судей

Лом-Али Эскиев победил Омера Канкардеслера нокаутом в 1 раунде

Миндаугас Вержбицкас победил Камиля Онищука решением судей

Дмитрий Побережец победил Адама Палаша техническим нокаутом в 1 ранду

Леван Макашвили победил Романа Дика нокаутом во 2 раунде

Витеслав Ражноч победил Кристиана Дракслера решением судей.