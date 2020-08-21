Харатык и Омельчук победили нокаутами на ACA 109
Главным событием ACA 109, прошедшим в польский город Лодзь, стал поединок средневесов — польское дерби с участием Петра Штруса и Рафаля Харатыка.
В начале первого раунда Харатек точно пробил левой прямой, посадив Штруса на настил. Быстро восстановившись Петр опять пропустил тяжелую «двойку» в голову. Харатек не оставил ему шансов, провел успешное добивание, заставив рефери на третей минуте вмешаться в избиение.
В со-главной битве тяжеловесов Даниэля Омельчука и Томаса Томаса Пакутинскаска судья остановил бой на 5 минуте первого раунда после отказа Томаса. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить бой. Таким образом, Омельянчук подтвердил статус претендента на титул ACA.
Результаты остальных боев вечера:
Никола Дипчиков победил Горана Релжича техническим нокаутом в 1 раунде
Карол Селински победил Люка Барнатта решением судей
Аурел Пиртеа победил Лукаша Коперу решением судей
Лом-Али Эскиев победил Омера Канкардеслера нокаутом в 1 раунде
Миндаугас Вержбицкас победил Камиля Онищука решением судей
Дмитрий Побережец победил Адама Палаша техническим нокаутом в 1 ранду
Леван Макашвили победил Романа Дика нокаутом во 2 раунде
Витеслав Ражноч победил Кристиана Дракслера решением судей.