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Хамзат Чимаев: «Я хочу подраться там, где дерется Хабиб»

19:34

Боец Хамзат Чимаев не примет участие в турнире UFC 252, который пройдет 15 августа в Лас-Вегасе.

— Мне не сказали подавать документы на визу, — приводит ТАСС слова Чимаева. — Не думаю, что они бой найдут. Мне сказали, что сложно будет найти мне соперника. Я хочу подраться там, где дерется Хабиб (24 октября).

Ранее Чимаев одержал победу в двух боях в разных весовых категориях за десять дней и стал рекордсменом UFC. В активе 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения. Помимо шведского паспорта, у бойца есть российское гражданство.

24 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9103147

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