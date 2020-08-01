Хамзат Чимаев: «Я хочу подраться там, где дерется Хабиб»

Боец Хамзат Чимаев не примет участие в турнире UFC 252, который пройдет 15 августа в Лас-Вегасе.

— Мне не сказали подавать документы на визу, — приводит ТАСС слова Чимаева. — Не думаю, что они бой найдут. Мне сказали, что сложно будет найти мне соперника. Я хочу подраться там, где дерется Хабиб (24 октября).

Ранее Чимаев одержал победу в двух боях в разных весовых категориях за десять дней и стал рекордсменом UFC. В активе 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения. Помимо шведского паспорта, у бойца есть российское гражданство.

24 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.