Хамзат Чимаев и Магомед Исмаилов провели спарринг в Таиланде

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев провел боксерский спарринг с российским средневесом Магомедом Исмаиловым в клубе Tiger Muay Thai в Таиланде. Видео совместно спарринга опубликовано на странице брата и тренера Магомеда Рамазана Исмаилова.

«Хамзат Чимаев — настоящий зверь! И бокс у него на хорошем уровне. Небольшой отрезок с братского, легкого спарринга», — подписал видео Рамазан в Instagram.

Исмаилов проведет следующий бой по правилам бокса на турнире РЕН ТВ, который состоится 25 февраля в Москве. Соперник — опытный нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола, который в прошлом побеждал Дмитрия Кудряшова.

Следующим соперником непобежденного Чимаева (10 побед) может стать топовый полусредневес из Бразилии Гилберт Бернс. Победитель этого противостояния станет следующим претендентом на пояс UFC.