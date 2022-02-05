Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:22

Хамзат Чимаев и Магомед Исмаилов провели спарринг в Таиланде

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев провел боксерский спарринг с российским средневесом Магомедом Исмаиловым в клубе Tiger Muay Thai в Таиланде. Видео совместно спарринга опубликовано на странице брата и тренера Магомеда Рамазана Исмаилова.

«Хамзат Чимаев — настоящий зверь! И бокс у него на хорошем уровне. Небольшой отрезок с братского, легкого спарринга», — подписал видео Рамазан в Instagram.

Публикация от Исмаилов Рамазан Гасанович (@isma.roma)

Исмаилов проведет следующий бой по правилам бокса на турнире РЕН ТВ, который состоится 25 февраля в Москве. Соперник — опытный нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола, который в прошлом побеждал Дмитрия Кудряшова.

Следующим соперником непобежденного Чимаева (10 побед) может стать топовый полусредневес из Бразилии Гилберт Бернс. Победитель этого противостояния станет следующим претендентом на пояс UFC.

Магомед Исмаилов
Хамзат Чимаев
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Макса Топора заявила о сожалении из-за работы с ним
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости