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Сегодня, 19:10

Чимаев финишировал болевым приемом в спарринге бойца Bellator

Никита Горшенин
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Instagram

Появилось видео, на котором 11-й номер полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев побеждает спарринг-партнера армбаром. Партнером оказался боец Bellator Кейн Мусса (13-4).

Чимаев защитился от попыток перевода Муссы, затем перевел его сам амплитудным броском и финишировал рычагом локтя.

Публикация от Noch V Kletke (@cageshowseverything)

В данный момент шведский боец чеченского происхождения находится на сборах в тайском зале Tiger Muay Thai. Ожидается, что в апреле он подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273.

Хамзат Чимаев
UFC
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