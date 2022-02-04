Чимаев финишировал болевым приемом в спарринге бойца Bellator

Появилось видео, на котором 11-й номер полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев побеждает спарринг-партнера армбаром. Партнером оказался боец Bellator Кейн Мусса (13-4).

Чимаев защитился от попыток перевода Муссы, затем перевел его сам амплитудным броском и финишировал рычагом локтя.