Чимаев финишировал болевым приемом в спарринге бойца Bellator
Появилось видео, на котором 11-й номер полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев побеждает спарринг-партнера армбаром. Партнером оказался боец Bellator Кейн Мусса (13-4).
Чимаев защитился от попыток перевода Муссы, затем перевел его сам амплитудным броском и финишировал рычагом локтя.
В данный момент шведский боец чеченского происхождения находится на сборах в тайском зале Tiger Muay Thai. Ожидается, что в апреле он подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273.
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