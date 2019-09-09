Хабиба и его отца принял наследный принц Абу-Даби

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап удостоились приема от наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин-Заида Аль-Нахайяна. 7 сентября Хабиб защитил титул чемпиона в бою с Дастином Порье, прошедшем в столице ОАЭ.

«Муххаммад бин Заид аль-Нахайян оказался большим знатоком в ММА. Наследный принц Абу-Даби принял нас с большим почетом. Обсудили дальнейшие планы по развитию ММА в мире», — написал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram.