Хабиб заявил, что Холлоуэй может стать величайшим бойцом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что бывший обладатель пояса в полулегком весе Макс Холлоуэй может стать величайшим бойцом в истории.

Как отметил Нурмагомедов, его очень впечатлила победа Холлоуэя над Келвином Каттаром.

«Думаю, это было его лучшее выступление в карьере, — отметил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Reptile. - Он может стать величайшим бойцом. Сколько ему лет, 28-29? Думаю, он еще не достиг пика. Это может произойти в этом году или следующем. Мне кажется, что когда он был чемпионом, он еще не был настолько топовым бойцом.