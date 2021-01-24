Хабиб выразил благодарность президенту UFC

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Instagram пост, посвященный президенту организации, Дане Уайту.

«Вы можете любить его или ненавидеть, но вы должны его уважать. Этот парень построил наш спорт. Спасибо за все, Дана Уайт. Я тебя очень уважаю», — написал у себя в Instagram Нурмагомедов.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках в ММА.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может рассмотреть возможность возвращения в UFC и проведения поединка с победителем главного боя турнира UFC 257 Конор Макгрегор — Дастин Порье. Порье победил Макгрегора нокаутом во втором раунде.