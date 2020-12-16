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Хабиб — второй в топ-10 успешных спортсменов 2020 года

01:18
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Американское издание The International Business Times составило рейтинг самых успешных спортсменов уходящего года. Возглавил рейтинг баскетболист Леброн Джеймс. Второе место занял российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, а замкнул тройку боксер Тайсон Фьюри.

Стоит отметить, что Нурмагомедов — единственный представитель России в рейтинге.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс — баскетбол.

2. Хабиб Нурмагомедов — смешанные единоборства.

3. Тайсон Фьюри — бокс.

4. Рафаэль Надаль — теннис.

5. Энтони Дэвис — баскетбол.

6. Льюис Хэмилтон — автогонки.

7. Харри Кейн — футбол.

8. Патрик Махоумс — американский футбол.

9. Наоми Осака — теннис.

10. Теофимо Лопес — бокс.

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