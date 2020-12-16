Хабиб — второй в топ-10 успешных спортсменов 2020 года
01:18
Американское издание The International Business Times составило рейтинг самых успешных спортсменов уходящего года. Возглавил рейтинг баскетболист Леброн Джеймс. Второе место занял российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, а замкнул тройку боксер Тайсон Фьюри.
Стоит отметить, что Нурмагомедов — единственный представитель России в рейтинге.
Полностью десятка выглядит следующим образом:
1. Леброн Джеймс — баскетбол.
2. Хабиб Нурмагомедов — смешанные единоборства.
3. Тайсон Фьюри — бокс.
4. Рафаэль Надаль — теннис.
5. Энтони Дэвис — баскетбол.
6. Льюис Хэмилтон — автогонки.
7. Харри Кейн — футбол.
8. Патрик Махоумс — американский футбол.
9. Наоми Осака — теннис.
10. Теофимо Лопес — бокс.
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