Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признан главной спортивной звездой 2020 года по версии BBC.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок, в котором победил Джастина Гэтжи и в очередной раз отстоял титул чемпиона. После этого боя на его счету стало 29 побед и ноль поражений. Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Победив в онлайн-голосовании BBC, 32-летний россиянин выиграл у шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французской футболистки Венди Ренар и ирландской девушки-боксера Кэти Тейлор.

В прошлом году обладателем данной награды стал марафонец Элиуд Кипчоге, который выиграл Лондонский марафон в четвертый раз.