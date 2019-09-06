Хабиб согнал вес до требуемых 70,3 кг

По информации «СЭ», чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов согнал вес до требуемых 70,3 кг. В ближайшее время российский боец должен отправиться на официальную церемонию взвешивания, которая пройдет в одном из отелей Абу-Даби (начало — 08.00 по московскому времени).

Партнеры Нурмагомедова по команде — Ислам Махачев и Зубайра Тухугов, которым тоже предстоят бои на шоу UFC 242, также сделали вес.

Во вторник вечером Хабиб весил 76 килограммов. А две недели назад — порядка 78 килограммов.

Бой между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.

В активе 30-летнего Нурмагомедов — 27 побед и 0 поражений в ММА. У 30-летнего Порье — 25 побед, 5 поражений. (Илья Андреев)

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.