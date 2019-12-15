Хабиб рассказал о плане на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на встрече с московскими подростками ответил на вопрос, какого плана на бой он будет придерживаться в поединке с американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля следующего года в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

— Я думаю, ничего не поменяется, — сказал Нурмагомедов. — Буду делать то, что делаю всю жизнь. Девиз моего отца: «Сохраняй прежние качества и двигайся дальге». Прежние качества у меня останутся. Если ему есть что противопоставить — пусть противопоставляет. Я же буду делать то же самое, что и на протяжении всей своей карьеры: давить, хватать, бросать, бить, заставлять устать.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения. Оба бойца идут на серии из 12 побед подряд в UFC. (Илья Андреев)