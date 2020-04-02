Хабиб рассказал, когда может подраться после Рамадана, если коронавирус отступит

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в прямом эфире в Instagram назвал возможные места боя с Тони Фергюсоном. По его словам, UFC прорабатывает варианты поединка в Сан-Франциско в августе или в Абу-Даби в сентябре.

— Посмотрим, что случится. Надеюсь, все будет хорошо, — сказал Нурмагомедов. — Я слышал, что UFC работает над тем, чтобы провести бой в Сан-Франциско в августе. Это хороший вариант, надеюсь, к августу все закончится. Еще я слышал вариант Абу-Даби в сентябре. Любые даты. После Рамадана все возможно. Сейчас никто не знает, когда это закончится. Апрель-май будут безумными месяцами.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.