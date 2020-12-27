Хабиб рассказал, чем его разочаровал Макгрегор

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему был разочарован во время боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Треш-ток Конора? Да, он говорил немного во время боя, однако когда я начал давить, то он сразу переключился в режим «просто бизнес», — цитирует Хабиба mmanews.com. — Я даже был немного разочарован. Я ожидал, что он будет ментально сильнее.

Когда я его завалил, начал бить и говорить с ним, то он ответил, что это бизнес. Это выглядело так, как будто он хотел меня успокоить, чтобы избежать реального избиения. Примерно так делает сын, пытаясь оправдать себя перед рассерженным отцом. Психология — очень сильный инструмент".

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок в октябре 2018 года. Хабиб победил удушающим приемом в четвертом раунде.