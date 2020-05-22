«Хабиб проиграл поединок Тибау». Гэтжи не боится боя с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC Джастин Гэтжи заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова непобежденным бойцом.

— Думаю, Хабиб проиграл поединок Тибау.

Мой возможный бой с Конором? Сначала я побью Хабиба, а затем Конора, — цитирует Гэтжи The Sun. — Я не такой жадный как Макгрегор, чтобы гнаться за этим поединком. Победы в схватках с Конором и Хабибом сделают меня легендой ММА.

На UFC 249 Гэтжи техническим нокаутом одолел Тони Фергюсона, став временным чемпионом легкого дивизиона. Именно Джастин станет следующим оппонентом Нурмагомедова.

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