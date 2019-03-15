Хабиб показал Симоняну энциклопедические знания о футболе

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов во время визита на матч "Спартак" – "Арсенал" (Тула) в ноябре прошлого года встретился с прославленным советским футболистом, первым вице-президентом РФС​ Никитой Симоняном. Видео встречи у себя в Инстаграме разместил друг Хабиба – Сергей Жаткин.

– Хабиб, чтоб ты знал: мы гордимся такими людьми, как ты! – сказал спортсмену 92-летний Симонян.

Нурмагомедов поблагодарил Симоняна, показал большой палец и с улыбкой сказал: "34 гола за один сезон сейчас Криштиану не забивает!"

Симонян – лучший бомбардир в истории "Спартака" (160 голов). В чемпионате СССР 1950 года он забил 34 гола, что было рекордом советских первенств до 1985 года, когда нападающий "Днепра" Олег Протасов отправил в ворота соперников 35 мячей.

Нурмагомедов выступает в боях ММА с 2008 года (27 побед, 0 поражений).

Хабиб активно интересуется футболом, он болеет за "Анжи" и "Реал", а также симпатизирует "Спартаку", страстным болельщиком которого является его отец – известный тренер Абдулманап Нурмагомедов.

На сайте matchtv.ru отмечалось, что однажды Хабиб решил проверить своего менеджера на знание футбольной матчасти: Нурмагомедов безостановочно называл фамилии игроков сборной Франции, ставшей чемпионом мира 1998 года, а также сообщил, что отлично помнит состав групп ЧМ-1994.