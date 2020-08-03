Хабиб ожидает тяжелую подготовку к поединку с Гэтжи

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. Он рассказал о подготовке к защите титула против американца Джастина Гэтжи. Их поединок состоится 24 октября.

«Это будет тяжелая подготовка, в сентябре уже будем вместе с Хавьером Мендесом, — написал Хабиб. — Соскучился по тренеру. Это подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок».

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.