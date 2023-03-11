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Сегодня, 13:32

Хабиб отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова против Бенсона Хендерсона

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова против американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292.

«Просто отличное выступление, брат, растешь с каждым боем», — написал Хабиб в соцсети.

На турнире Bellator 292, который завершился в ночь на 11 марта в США, Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде. Американец после поражения завершил карьеру. Теперь на счету Усмана 17 побед и 0 поражений в ММА.

Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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