Хабиб отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова против Бенсона Хендерсона

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова против американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292.

«Просто отличное выступление, брат, растешь с каждым боем», — написал Хабиб в соцсети.

На турнире Bellator 292, который завершился в ночь на 11 марта в США, Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде. Американец после поражения завершил карьеру. Теперь на счету Усмана 17 побед и 0 поражений в ММА.