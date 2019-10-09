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Хабиб остался на втором месте в рейтинге UFC вне весовых категорий, лидирует Джон Джонс

15:36
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p).

Первое место занимает Джон Джонс. Третьим идет Генри Сехудо. На четвертой позиции Аманда Нуньес. Десятое место занимает потенциальный соперник Хабиба Тони Фергюсон. Валентина Шевченко на 11-й позиции. На 12-й строчке расположился Конор Макгрегор, на 13-й — другой бывший оппонент россиянина Дастин Порье.

Рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Даниэль Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Исраэль Адесанья

9. Камару Усман

10. Тони Фергюсон

11. Валентина Шевченко

12. Конор Макгрегор

13. Дастин Порье

14. Роберт Уиттакер

15. Тайрон Вудли

Хабиб — жертва дилетантов. Разоблачена система рейтингов UFC

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