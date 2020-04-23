Российский боец ММА Забит Магомедшарипов выложил в своем Instagram видео с чеканкой мяча.

— Открыт для предложений от футбольных клубов, — написал Магомедшарипов. -Премьер-лига еще не знает, кого потеряла.

- Твой уровень максимум «Барселона», — отреагировал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он является болельщиком «Реала».

28-летний Магомедшарипов выступает в полулегком весе (до 65,8 кг). На его счету 18 побед и 1 поражение.