Хабиб Нурмагомедов: "Знаю, что могу потерять все, если проиграю Порье"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о настрое перед боем с американцем Дастином Порье. 30-летний россиянин проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби 7 сентября.

– Психологическая ответственность, конечно, давит на меня, – сказал в интервью UFC Russia Нурмагомедов. – Самое главное, чтобы я для себя знал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что могу потерять все, если проиграю этот бой. Вполне серьезно осознаю это, тренируюсь и готовлюсь. Никто не знает, что будет происходить внутри октагона 7 сентября.

Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 27 побед в 27 боях. У Порье 25 побед при пяти поражениях.