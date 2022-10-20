Хабиб: «Ничто и никогда не заставит меня возобновить карьеру»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) подтвердил, что не собирается возвращаться в бои.

«Честно, нет [я не скучаю по боям], — сказал Нурмагомедов в подкасте Muslim Money Guys. — Когда я начинаю скучать по выступлениям, то иду в спортзал и борюсь, тренируюсь. Я трачу энергию. Нравится ли мне идея вернуться [в бои]? Зайти в клетку? Нет, я не скучаю по этому.

Всю жизнь это было в моих руках, но никогда — в сердце. Конечно, мне это нравилось, потому что ты должен любить то, чем занимаешься. Я был большим поклонником спорта, потому что моей целью было желание стать лучшим, стать чемпионом. Но когда я завершил карьеру — все было кончено.

Ничто [не заставит меня вернуться]. Никогда. Всегда будет какой-нибудь чемпион. Будь то Чарльз Оливейра или Ислам, или другое имя после Ислама. Ислам не будет всю жизнь выступать. Он уйдет через несколько лет.

Это спорт высокого уровня. Я был чемпионом, сейчас другой чемпион, и это нормально. Ты никогда не будешь чемпионом семь-восемь лет. У тебя есть пара лет, твой прайм-тайм. Заканчивай и скажи: «Бай-бай». Ты можешь остаться, чтобы заработать деньги, но ты больше никогда не станешь чемпионом».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.