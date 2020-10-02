Хабиб Нурмагомедов: «Я не отказывался от участия в The Ultimate Fighter»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что он отказался от участия в 29-м сезоне шоу The Ultimate Fighter (TUF).

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил Barstool Sports, что в планах лиги было возобновление шоу TUF, где Нурмагомедов и Конр Макгрегор возглавили бы команды бойцов, а в конечном итоге провели бой друг с другом. Однако, по словам Уайт, Хабиб отказался от данной идеи. Об этом же рассказал менеджер Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз.

— Почему отказались от участия в шоу The Ultimate Fighter?

— Я ни от чего не отказывался. Просто у меня впереди бой, и нет смысла разговаривать о том, что будет после боя. Я никогда таким не занимался. Нет смысла что-то говорить о будущем, если ты заглядываешь за спину своему сопернику.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА. 24 октября он проведет поединок с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. (Илья Андреев)