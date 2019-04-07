Хабиб Нурмагомедов: "Ровно год назад я стал чемпионом UFC"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором поблагодарил близких за чемпионство UFC.

Чемпионский пояс в легком весе Нурмагомедов завоевал 7 апреля прошлого года, победив американца Эла Яквинту.

– Ровно год назад я стал чемпионом UFC. К этому я шел долгие годы. Алхамдулиллах за все что мне дал Всевышний, мне повезло со многими вещами в этой жизни, это Отец, это Друзья и Братья, которые долгое время рядом.

Спасибо вам всем, кто были рядом всегда и продолжаете мне помогать до сих пор, одному прийти к такой цели невозможно, – написал Нурмагомедов.

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