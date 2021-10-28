Хабиб Нурмагомедов: «После боя с Хукером мы с Махачевым бросим вызов чемпиону»

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о перспективах своего соотечественника Ислама Махачева.

«Махачев — реальная угроза для любого бойца, — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie. — Ислам — один из лучших в мире. Он уже сейчас входит в топ-10 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. После боя с Хукером мы с Махачевым бросим вызов чемпиону. В начале следующего года будем драться за титул против победителя боя между Порье и Оливейрой».

Бой Махачева с Дэном Хукером состоится 30 октября на турнире UFC 267. Поединок Дастина Порье и Чарльза Оливейры пройдет 11 декабря на UFC 269.

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 (мск).