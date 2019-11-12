Хабиб Нурмагомедов: «Побороться с медведем еще можно, но не убивать»
17:31
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем хобби. Также он отметил, что не приветствует охоту.
— Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, не так много людей тебя узнают, — цитирует спортсмена RT. — Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем еще можно, но не убивать.
В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Дастина Порье.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/686445-nurmagomedov-hobbi-ohota
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