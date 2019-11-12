Хабиб Нурмагомедов: «Побороться с медведем еще можно, но не убивать»

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем хобби. Также он отметил, что не приветствует охоту.

— Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, не так много людей тебя узнают, — цитирует спортсмена RT. — Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем еще можно, но не убивать.

В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Дастина Порье.