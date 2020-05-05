Хабиб Нурмагомедов: «Не таким мы представляли себе весенний май»
Чемпион UFC в легкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Instagram сообщение с рассуждениями о священном для мусульман месяце Рамадане.
Ранее у Нурмагомедова из-за пандемии коронавируса сорвался поединок с американцем Тони Фергюсоном. Ожидается, что следующим соперником Хабиба станет победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
— Не таким мы себе представляли Рамадан в 2020 году, — написал у себя в Instagram Нурмагомедов. — Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание.
Amin ? Не таким мы себе представляли #Рамадан2020 Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание. — Посланник Аллаха Мухаммад (мир ему и благословение ) сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это (что-нибудь) из его грехов». (Бухари, Муслим) — Всевышний Аллах в свящённом Коране говорит: «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем». (Сура аль-Бакара, аят 155-157) #Ramadan2020