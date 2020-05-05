Хабиб Нурмагомедов: «Не таким мы представляли себе весенний май»

Чемпион UFC в легкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Instagram сообщение с рассуждениями о священном для мусульман месяце Рамадане.

Ранее у Нурмагомедова из-за пандемии коронавируса сорвался поединок с американцем Тони Фергюсоном. Ожидается, что следующим соперником Хабиба станет победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

— Не таким мы себе представляли Рамадан в 2020 году, — написал у себя в Instagram Нурмагомедов. — Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание.