Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире UFC 249. Он ответил на сообщение инсайдера Ариэля Хельвани в Twitter, рассказавшего, что россиянин прилетит в США.

— Неправда! Турнир состоится, но без Хабиба, — написал Уайт. — Объявлю список поединков завтра.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но был перенесен из Нью-Йорка. В настоящее время новое место его проведения еще не определено. 1 апреля 31-летний Хабиб Нурмагомедов, который должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, сообщил, что не может вылететь на титульный бой.