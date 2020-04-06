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Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249

06:34
Хабиб Нурмагомедов. Фото Zuffa LLC
Хабиб Нурмагомедов. Фото Zuffa LLC
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире UFC 249. Он ответил на сообщение инсайдера Ариэля Хельвани в Twitter, рассказавшего, что россиянин прилетит в США.

— Неправда! Турнир состоится, но без Хабиба, — написал Уайт. — Объявлю список поединков завтра.

Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но был перенесен из Нью-Йорка. В настоящее время новое место его проведения еще не определено. 1 апреля 31-летний Хабиб Нурмагомедов, который должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, сообщил, что не может вылететь на титульный бой.

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