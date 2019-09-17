Хабиб Нурмагомедов: «На процентов 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал о своем следующем поединке. В последнем бою 7 сентября Хабиб победил Дастина Порье удушающим приемом и защитил чемпионский титул.

— Каковы шансы, что ваш следующий бой может пройти в России? Например, в Москве? Собрать стотысячные «Лужники», наверно, совершенно не проблема для вас. Переговоры с UFC велись?

-Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России. Нужно было бы где-нибудь в Москве или в Питере. Я очень хочу. Идут переговоры, и я где-то на процентов 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России.

— А вы как чемпион, как непобедимый чемпион, можете уже оказывать какое-то давление на главу UFC?

— Давление не хочется оказывать. Я просто могу ему посоветовать, и он сам видел рейтинги. Рейтинги Первого канала, рейтинги всего UFC 242, который прошел в Абу-Даби, насколько большие были рейтинги не только в России, по всему миру. Так что я думаю, что они с удовольствием здесь проведут турнир.