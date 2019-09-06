Хабиб Нурмагомедов: «Это была лучшая весогонка в моей карьере»
18:27
Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что весогонка перед боем с американцем Дастином Порье далась ему куда лучше, чем в предыдущие разы.
— Это была лучшая весогонка в моей карьере, — сказал Нурмагомедов. — Легкой она ни когда не бывает. Было тяжело, конечно, но эта весогонка — лучшая.
За последние три дня 30-летний боец скинул порядка 6 килограммов.
Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. (Илья Андреев)
«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/665739-prokopec-kokorin-podpis-tyurma
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