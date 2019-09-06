Хабиб Нурмагомедов: «Это была лучшая весогонка в моей карьере»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что весогонка перед боем с американцем Дастином Порье далась ему куда лучше, чем в предыдущие разы.

— Это была лучшая весогонка в моей карьере, — сказал Нурмагомедов. — Легкой она ни когда не бывает. Было тяжело, конечно, но эта весогонка — лучшая.

За последние три дня 30-летний боец скинул порядка 6 килограммов.

Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. (Илья Андреев)

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.