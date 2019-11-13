Хабиб Нурмагомедов: «Бой с Фергюсоном состоится в марте-апреле 2020 года»

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал вероятную дату поединка с Тони Фергюсоном.

— Поединок состоится в марте—апреле будущего года, — цитирует Хабиба RT. — Сейчас у нас идут переговоры. Что касается отмены наших боёв, то дважды это происходило по причине моих проблем со здоровьем, и дважды — из-за травм Тони. Эта предыстория делает наш бой таким ожидаемым. К тому же у нас обоих в UFC по 12 побед подряд. Поединок с Фергюсоном получится очень интересным, и я уже готовлюсь к нему как психологически, так и физически.

В своем последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье.