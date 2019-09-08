Хабиб Нурмагомедов: «Больше не буду драться с друзьями в одном карде»
02:00
Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что больше не будет драться с друзьями на одном турнире.
На шоу UFC 242 Нурмагомедов в главном бою вечера победил Дастина Порье. Также на турнире выступили его друзья — Ислам Махачев, который победил Дави Рамоса, и Зубайра Тухугов, чей поединок с Лероном Мерфи завершился вничью.
— Больше не хочу драться вместе со своими друзьями на одном турнире. Буду просить, чтобы такого больше не было. По-любому нервничаешь, когда смотришь их бои, — сказал Нурмагомедов. (Илья Андреев)
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
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