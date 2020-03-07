Хабиб назвал Фергюсона старым

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции по поводу боя с Тони Фергюсоном? назвал оппонента старым. Разница в возрасте между ними 5 лет.

— Фергюсон мог бы стать лучшим легковесом в истории UFC. Он классный боец. Но я верю в себя. Кроме того, он достаточно старый, ему уже 36 или 37 лет, — сказал Хабиб.

— Ты сможешь говорить, что я стар, когда победишь меня. Только чемпионское дерьмо, только чемпионское, — перебил российского бойца Фергюсон.

— Когда я размажу Фергюсона, когда он будет валяться на канвасе и стучать, все будут говорить, что Тони постарел, что я победил старика, — сказал Нурмагомедов.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.