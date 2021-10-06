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«Без этого Ислам порвет его». Хабиб оценил шансы Хукера победить Махачева

10:20
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что у Дэна Хукера практически нет шансов в бою против россиянина Ислама Махачева.

«Бой с Хукером станет очень большим испытанием для Ислама. Это хороший вызов для него, — приводит слова Хабиба BJ Penn. - Хукер — шестой в рейтинге. Но я думаю, что он никогда не боролся с кем-то вроде Ислама. Он дрался только с ударниками. Поэтому я не знаю, что он собирается делать с борьбой Махачева. Ему придется выдерживать постоянное давление, превосходство в партере. Без понятия, как Хукер будет его останавливать.

Единственное, на что он может рассчитывать, это лаки-панч. Без него Ислам порвет его — 99 процентов".

Напомним, Махачев подерется с Хукером 30 октября на UFC 267.

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Роман Шишов все материалы автора

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