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Хабиб и Петр Ян. Два российских чемпиона на одном фото

09:17
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в своем Instagram выложил фото с обладателем пояса организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Снимок сделан на турнире промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который принадлежит Хабибу.

— На первом турнире EFC в Москве. Хабибу — успешного продвижения организации. Надеюсь, что будут ребята из Сибири — Урала, кто будет прославлять наши регионы в организации, — написал Ян.

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