«Грязная крыса». Стерлинг обвинили Яна в употреблении запрещенных препаратов

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг заявил, что ждет боя-реванша против Петра Яна. Он также намекнул на использование допинга россиянином.

«Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса», — написал Стерлингв Twitter, сопроводив пост эмодзи шприца.

После этого американец начал активно писать о проблемах с допингом в России. Сначала он вспомнил бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который впоследствии стал информатором ВАДА.

«Думаете, USADA отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня», — написал Стерлинг.

Первый поединок между Яном и Стерлингом прошел в марте 2021 года и завершился дисквалификацией россиянина за использование запрещенного приема. Ян лишился чемпионского пояса.