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Сегодня, 14:28

Глухов прокомментировал реванш с Газаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Латвийский боец, живущий в Москве, Константин Глухов прокомментировал реванш с Михаилом Газаевым, который состоялся спустя десять лет.

«Михаил в том бою был готов похуже. Он там сбивал меня, подходил, но ничего толком сделать не мог, а здесь он в первом раунде меня сокрушил. Я считаю даже, в какой-то момент был нокдаун. Они, конечно, посчитали первый раунд 10:8, но я так не считаю. Он попал, но мой девиз — «Не отступать и не сдаваться». Я не сдался, первый раунд дошел до конца. Во втором раунде я его бил-бил и ушел от его прохода. Третий раунд тоже считаю забрал. В конце третьего раунда он меня сбил, что они посчитали преимуществом, но он при этом ничего не сделал», — приводит слова Глухова MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что в конце боя у Газаева уже не было сил драться, а он был готов продолжать поединок.

«Очень хорошо он набрал в стойке. Даже ногой меня ударил один раз. Руками хорошо гасил с правой и с левой. Даже с правой на правую попадал. Но я тоже считаю, что на руках набрал. Конечно, есть огрехи, но я же не боксер. Когда я ходил на бокс, меня били, поэтому боксером не стал. Мой друг Леха Егоров — боксер. Если получится, пойду к нему на бокс. Бокс, конечно, нужен, хоть в ММА и другие попадания. Руками надо работать активнее. Если бы я бил сериями по два-три удара, может, по-другому все было, но башка у Миши крепкая. Я попадал жестко, хоть и не в подбородок а он все держал. Он тоже повредил мне челюсть, нанес несколько рассечений, но все равно чувствую себя нормально», — добавил Глухова.

В главном бою вечера на турнире AMC Fight Nights в Ульяновске латвиец Константин Глухов победил единогласным решением судей россиянина Михаила Газаева и взял у него реванш за поражение дисквалификацией десятилетней давности.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glukhov-gazaev-stal-luchshe-v-stoike-no-ya-vyigral-2-1-po-raundam-258903/
ММА
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