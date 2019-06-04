Глава UFC заявил, что Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландский боец MMA Конор Макгрегор хочет провести еще один бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Поединок состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в том поединке удушающим приемом.

– Конор хочет этого боя. Конор хочет бой-реванш с Хабибом, – приводит MMA Fighting слова Уайт. - Я могу представить себе реванш.

После окончания поединка с россиянином, проходившим в октябре, в Лас-Вегасе, на турнире UFC 229, произошла драка. Нурмагомедов перелез через решетку октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса. Сам же ирландец подрался с членами команды Хабиба - Абубакаром Нурмагомедовым, Зубайрой Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

В результате, Макгрегора дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Нурмагомедов не сможет драться в течение следующих девяти месяцев, его наказали штрафом в 500 тысяч долларов. Дисквалификация ирландца истекала в середине апреля. Сам спортсмен говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

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