Глава UFC назвал идиотом человека, назвавшего бой Хабиба скучным
13:18
Президент UFC Дана Уайт резко ответил фанату в социальной сети, который назвал поединок Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье скучным. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде.
- За Хабибом чертовски скучно смотреть, дайте фанатам то, что они хотят, — Диас против Макгрегора, — написал болельщик под одним из постов главы UFC в Instagram.
— Ты идиот, — ответил ему Уайт.
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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