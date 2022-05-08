Дана Уайт: «Джо Роган просит меня устроить бой Махачева и Оливейры»

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что по-прежнему планирует устроить поединок между Исламом Махачевым (22-1) и Бенилуом Дариушем (21-4). Однако добавил, что комментатор UFC Джо Роган попросил его устроить бой Махачева с Чарльзом Оливейрой (33-8).

«Я все еще хочу организовать бой Ислама и Бенила, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 274. — Однако Джо Роган выцепил меня в коридоре и попросил не делать этого боя. Роган хочет боя Махачева и Оливейры. Думаю, что победитель боя Махачева и Дариуша станет главным претендентом на титул».

Кроме того, Уайт сообщил, что UFC не планирует организовывать третий бой между чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигередо (21-2) и Брэндоном Морено (19-6), а также подтвердил, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (23-1) может при желании подняться в легкий вес и сразу получить бой против чемпиона. «Если Волкановски продолжит побеждать в полулегком, он сможет подняться в легкий. Мы организуем ему бой против чемпиона. Чемпион будет драться против чемпиона», — добавил Уайт.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.