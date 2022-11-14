Дана Уайт — о смерти Энтони Джонсона: «Он был потрясающим человеком»
Дана Уайт выразил соболезнования в связи со смертью Энтони Джонсона
Глава UFC Дана Уайт выразил соболезнования в связи со смертью бывшего бойца UFC и Bellator Энтони Джонсона.
«Он всегда был отличным парнем, — приводит слова Уайта Yahoo! Sports. — Он всегда показывал зрелищные поединки и обладал ударом панчера, которым обладали немногие бойцы. Также он был потрясающим человеком. Я выражаю соболезнования его семье».
По данным Yahoo! Sports, Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы. Ему было 38 лет.
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