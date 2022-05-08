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Дана Уайт: «Тони Фергюсону нужно взять паузу, отдохнуть после такого нокаута»

Глава UFC Уайт считает, что Фергюсон должен взять паузы после поражения от Чендлера
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает, что Тони Фергюсон (25-7) должен взять перерыв после поражения Майклу Чендлеру (23-7). Об этом Уайт заявил на пресс-конференции после турнира UFC 274.

«Тони все еще входит в десятку лучших легкого веса, — отметил Уайт. — В первом раунде он выглядел чертовски хорошо, но это был жестокий нокаут. Думаю, что Тони нужно взять паузу, немного отдохнуть после такого нокаута. Он выглядел очень хорошо до тех пор, пока не упал. Любой может попасться на такой фронт-кик».

Фергюсон упал в глубокий нокаут, когда Чендлер во втором раунде выбросил выверенный фронт-кик. Это поражение стало для Фергюсона четвертым подряд. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Дана Уайт
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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