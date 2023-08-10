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Сегодня, 12:25

Глава лиги NAIZA хочет реванша между Сагыном и Жубанышем

Давид Хачатрян
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Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала заявил, что Багдат Жубаныш (2-1) может провести реванш с Казбеком Сагыном (5-0).

«Мы переговорили с Айбеком Шокпутовым, он сообщил мне, что Багдат хочет провести один бой в местной лиге. Я с удовольствием согласился. В целом в большинстве случаев мы не отказываем бойцам драться и в других организациях.

Я уже говорил про реванш, он обязательно нужен, мы работаем над ним. Я, безусловно, уверен: этот бой будет крутейшим событием в Казахстане!" — приводит слова Карабалы Sports.ru.

Сагын победил Жубаныша раздельным решением судей. Бой состоялся 23 июня в турнире Naiza FC 52 & Ural FC 3 в Алма-Ате, Казахстан.

Источник: https://www.sports.ru/kazakhstan/1115370600-prezident-naiza-nurbek-karabala-o-revanshe-sagyn-zhubanysh-etot-boj-bu.html&#8203;
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