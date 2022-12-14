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Сегодня, 14:08

Гилберт Бернс предположил, с кем будет драться Чимаев

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что Колби Ковингтон (17-3) не согласится на бой с Хамзатом Чимаевым (12-0). Он предположил, что в следующем поединке Чимаев встретится либо с ним, либо с Белалом Мухаммадом (22-3).

«Не думаю, что этот бой (Чимаева и Ковингтона. — Прим. «СЭ») состоится. Против Чимаева буду драться либо я, либо Белал Мухаммад. Вряд ли Колби согласится на этот бой. Вот почему я хочу победить Нила Магни в Бразилии. Тогда-то мы и поглядим, что будет дальше», — сказал Бернс на пресс-конференции UFC.

Бернс встретится с Нилом Магни (27-9) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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