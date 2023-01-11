Гига Чикадзе проведет следующий бой в апреле

Топовый грузинский полулегковес Гига Чикадзе (14-3) готов вернуться в октагон UFC, сообщил тренер Чикадзе Рафаэль Кордейро.

«За восемь месяцев он перенес четыре операции. На руке, лице, локте и носу. Сейчас он восстановился на 100 процентов и готов начать сборы», — сказал Кордейро Sherdog, добавив, что Чикадзе проведет бой в апреле против американца Содика Юсуффа (13-2).

Чикадзе должен был подраться против Юсуффа 17 сентября 2022-го на UFC Fight Night, но получил травму и выбыл из поединка.