Гейтжи хочет провести бой с Хабибом

Боец ММА Джастин Гейтжи после победы над Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в Канаде заявил, что хотел бы провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

— Конор или Хабиб? Ирландец завершил карьеру, — ответил Джастин. — Я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон — Хабиб. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони — никто не пропустит наш бой, мы соберем стадион на миллион человек.

Гейтжи вырубил Серроне. Теперь он хочет биться с Хабибом