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Гейтжи хочет провести бой с Хабибом

09:08
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Боец ММА Джастин Гейтжи после победы над Дональдом Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в Канаде заявил, что хотел бы провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

— Конор или Хабиб? Ирландец завершил карьеру, — ответил Джастин. — Я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон — Хабиб. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони — никто не пропустит наш бой, мы соберем стадион на миллион человек.

Гейтжи вырубил Серроне. Теперь он хочет биться с Хабибом

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/dzhastin-geytzhi-pobedil-donalda-kovboya-serrone-ufc-fight-night-158-geytzhi-hochet-stat-sopernikom-habiba-1586715/

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