Гейджи — о поединке Чендлер — Оливейра: «В одночасье титул превратился в посмешище»
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи считает провальной идею организации боя за вакантный титул между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой, который прошел в мае на UFC 262 и закончился победой Оливейры.
«Я был в ярости, когда узнал об организации этого боя. Это был самый желанный титул в UFC, когда им владел Хабиб Нурмагомедов. В одночасье он превратился в посмешище, потому что Оливейра и Чендлер дрались друг с другом, чтобы выявить лучшего, но они далеко не лучшие. Я и Дастин Порье должны были драться тогда», — приводит Bjpenn слова Гейджи.
Гейджи подерется против Чендлера 6 ноября в Нью-Йорке на UFC 268.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/justin-gaethje-says-the-lightweight-division-became-the-laughingstock-of-the-ufc-after-oliveira-and-chandler-fought-for-the-belt/
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