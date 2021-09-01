Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи считает провальной идею организации боя за вакантный титул между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой, который прошел в мае на UFC 262 и закончился победой Оливейры.

«Я был в ярости, когда узнал об организации этого боя. Это был самый желанный титул в UFC, когда им владел Хабиб Нурмагомедов. В одночасье он превратился в посмешище, потому что Оливейра и Чендлер дрались друг с другом, чтобы выявить лучшего, но они далеко не лучшие. Я и Дастин Порье должны были драться тогда», — приводит Bjpenn слова Гейджи.

Гейджи подерется против Чендлера 6 ноября в Нью-Йорке на UFC 268.