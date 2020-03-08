«Где этот испуганный парнишка?» Адесанья вызвал на бой Паулу Косту

Новозеландский боец ММА Исраэль Адесанья после победы над кубинцем Йоэлем Ромеро в главном поединке турнира UFC 248 заявил о желании провести следующий бой с бразильцем Паулу Костой, который присутствовал в зале.

— Был тяжелый бой, — сказал Адесанья после поединка. — Я делал то, что делал. Посмотрите на его ногу. В первом раунде он попал и потряс меня — это был его лучший удар за бой. Я сделал все для победы. Посмотрите на его ногу. Его нога не врет. Я слушал свою команду, что мне нужно быть 25 минут сфокусированным, осторожным и сделать все для победы. Я был готов пройти все пять раундов. Я сделал все для победы и остался чемпионом. А где этот испуганный парнишка? Не могу найти его. Ладно, потом поговорим. Паулу Коста, скоро увидимся.

30-летний Адесанья одержал 19-ю победу в ММА в 19 поединках (14 нокаутов). Он защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. У 42-летнего Ромеро 13 побед (11 нокаутов) при пяти поражениях