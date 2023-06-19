Гаджиев: «Я бы посмотрел бой Рамазана Исмаилова с Коваленко»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о потенциальном бое между Рамазаном Исмаиловым и Святославом Коваленко.

«Бой Рамазана и Коваленко? Почему бы и нет. Надо у Свята спросить, а так, это вывеска. Рамазан тоже очень медийный парень, колоритный, дает классные интервью. Его знают как специалиста. Я бы посмотрел этот бой», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Ранее Исмаилов заявил, что готов провести поединок против Коваленко за три миллиона рублей. Рамазан провел 5 боев в ММА, одержал 2 победы и потерпел 3 поражения. На счету Коваленко 8 побед, 3 поражения и 1 ничья в поп-ММА.