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Гаджиев: «Я бы посмотрел бой Рамазана Исмаилова с Коваленко»

Алина Савинова
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о потенциальном бое между Рамазаном Исмаиловым и Святославом Коваленко.

«Бой Рамазана и Коваленко? Почему бы и нет. Надо у Свята спросить, а так, это вывеска. Рамазан тоже очень медийный парень, колоритный, дает классные интервью. Его знают как специалиста. Я бы посмотрел этот бой», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Ранее Исмаилов заявил, что готов провести поединок против Коваленко за три миллиона рублей. Рамазан провел 5 боев в ММА, одержал 2 победы и потерпел 3 поражения. На счету Коваленко 8 побед, 3 поражения и 1 ничья в поп-ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-ya-by-posmotrel-boj-ramazana-ismailova-protiv-kovalenko/
Камил Гаджиев
ММА
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