Гаджиев рассказал о матче между бойцами Fight Nights Global и Gorilla FC

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о планах провести матчевую встречу между бойцами своего промоушна с представителями Gorilla FC.

— Мы с Абдулманапом Нурмагомедовым (отцом чемпиона UFC. — Прим. «СЭ») решили, что это нужно делать сразу после следующего боя Хабиба. Потому что команда Gorilla FC будет сильно вовлечена в подготовку Хабиба, и все медиа тоже. Где-то через месяц можно будет организовать такой матч. Будет по восемь бойцов от каждой организации, чемпионы или первые номера в своих весовых категориях. Это неформальный способ определить, чья команда лучше, какой промоушн сильнее, — сказал Гаджиев. (Михаил Потапов)