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Сегодня, 16:11

Гаджиев — об обвинениях Махачева в использовании капельниц: «Команда Волкановски не может принять поражение»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» новость о том, что российский боец UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Нет такой информации. Пока идут разговоры: «Если он употреблял капельницу, то его дисквалифицируют». Но это же сказал кто-то из команды Волкановски. Им кажется, что он ставил капельницу. Это пока чьи-то фантазии. Оцениваю риски дисквалификации для Махачева как минимальные. Шум есть, и это неплохо. Команда Волкановски не может принять поражение, это элементы раскрутки боя», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Дэн Хукер (22-12) обвинил чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) в использовании капельницы для регидратации после взвешивания на UFC 284. Команда Махачева все обвинения отрицает.

Ислам Махачев
Камил Гаджиев
ММА
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